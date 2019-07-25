Ветеринар рассказал, как работает «неотложка» для питомцев
За полгода городская служба неотложной ветеринарной помощи совершила 1600 выездов. О том, как работает «неотложка» для питомцев, «Вечерке» рассказал ветеринар Владимир Уражевский.
Сегодня в каждой третьей столичной семье живет домашний питомец. И ветеринарная скорая помощь просто необходима.
На сегодняшний день в распоряжении столичной ветеринарной службы 10 специальных оборудованных машин. Они представляют своего рода мини-стационары с лабораторным, диагностическим оборудованием. Также здесь можно сделать питомцу необходимые прививки, перевязки, обработать раны.
Надо сказать, что кареты ветеринарной скорой помощи выезжают не только на столичные вызовы, но и в ближайшее Подмосковье — в пределах трех километров от МКАД.
Надо помнить, что у животного, к которому приезжают ветеринары, должен быть паспорт, где проставляются отметки о прививках и номер чипа.
Круглосуточная «неотложка» принимает вызовы по телефону (495) 612-04-25.
Цена вызова
Стоимость вызова ветеринарной неотложной помощи составляет 1431 рубль. Оплата принимается только наличными. Остальные услуги оплачиваются согласно утвержденному прейскуранту.
— 153 рубля стоит консультация ветеринарного врача;
— 968–1935 рублей — наложение гипса собакам и кошкам;
— 847 рублей — вправление вывиха;
— 406 рублей — принятие родов;
— 30–257 рублей — клинический анализ крови;
— 944 рубля — УЗИ одной системы органов;
— 1451 рубль — эндоскопическое исследование.
Оборудование
Машины неотложной городской ветеринарной помощи оснащены всем необходимым для диагностики оборудованием, которое помогает быстро поставить точный диагноз и сформировать план лечения.
В него входит:
— Лаборатория для проведения некоторых видов анализов;
— Аппарат ультразвуковой диагностики;
— Аппарат электрокардиографии;
— Хирургическое оборудование.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Выбирая ветеринарного врача для своего питомца, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
— насколько тщательно он проводит осмотр;
— внимателен ли к самому животному;
— дает подробные разъяснения владельцу по поводу состояния питомца и выбранному лечению.