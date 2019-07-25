Новый курс набрали в Московскую театральную школу Олега Табакова
Новый курс был набран в Московскую театральную школу Олега Табакова. Студентами стали 24 человека из разных регионов России. Об этом рассказал художественный руководитель школы Владимир Машков.
— Конечно, пока рано говорить об их будущем. Мы ищем поэтапно, даем задание, потому что определить талант с первого раза трудно, талант очень пуглив. У нас ребята приезжают и живут на полном обеспечении, мы их кормим, поим, обучаем, — отметил Владимир Машков.
По его словам, студентами стали 24 человека. Это ребята, которые продолжат обучение после 9 класса. Отбор проходил по всей стране. Москвичами на новом курсе являются два человека.
Помимо основных предметов, направленных на освоение актерской профессии, студенты займутся обучением по специальностям из разных областей, включая психологию и медицину. Одним из направлений станет живопись — для этого был заключен договор с Третьяковской галереей, передает агентство городских новостей «Москва».
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