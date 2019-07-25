Музыка в Метро: классика в дымке сирени
• 18:56 • 25 июля 2019
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Дуэт Lilas Duo
Фото: Личный архив дуэта Lilas Duo
26 июля с 12:00 до 14:00 в переходе между «Тверской» и «Чеховской», возле памятника Горькому, будет волшебство.
Дуэт Lilas Duo — это молодые исполнительницы Ася и Анастасия, которые играют на виолончели и арфе. Они подобрали репертуар из знакомых каждому мелодий и исполнили их по-своему.
Дуэт обещает легкую программу из произведений самых разных жанров, которые объединяет одно: лиричность и чарующее звучание классических инструментов. Чтобы приобщиться к прекрасному, планируйте маршрут через «Тверскую» и «Чеховскую».
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