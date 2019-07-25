Политолог: задержание российского танкера может развязать войну

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил танкер РФ. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на своей официальной странице в соцсети призвал президента Украины разъяснить собственную позицию относительно задержания российского танкера на территории страны.

Директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев рассказал «Вечерней Москве», как этот инцидент может повлиять на российско-украинские отношения и какие силы стоят за теми, кто задержал российский танкер.

— За этим решением стоит глава Украины Владимир Зеленский, который обладает всей полнотой власти: начиная от доверия народа, заканчивая Радой и правительством. Это политическое решение, Зеленский лично несет за него полную ответственность. Я думаю, что это такой ответ на действия России, связанные с выдачей паспортов гражданам ЛНР и ДНР. Президент Украины показывает, что он готов действовать, а сейчас будет ход за Владимиром Путиным, — отметил Исаев.

Политолог также отметил, что сейчас возможны два варианта развития событий и один из них предполагает военный конфликт.

— Если Россия повышает ставки в этом клинче, то это — повод к войне. Она может перекинуться с территории Украины, с юго-востока, где сейчас локализована, на российские территории. Это крайне опасно, поэтому нужно попытаться этого избежать. Второй вариант развития событий — Россия никак не отвечает на задержание танкера, но это серьезный внешнеполитический удар по стране. Скорее всего, от российских властей ответа пока не будет, реакция последует в виде обращения в Совет безопасности ООН и другие международные дипломатические площадки. Если же повышать ставки, то все пойдет по военному сценарию, к этому никто не готов.

Отметим, позже стало известно, что экипаж задержанного на Украине российского танкера освобожден и направляется домой. Об этом РИА-Новости сообщили в посольстве РФ в Киеве. Само судно остается в Измаиле.

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