В России «Кошки»: и смешно, и грустно...

Самая знаменитая театральная постановка в мире, мюзикл «Кошки», превращается в киноверсию. Премьера в России уже «заложена» на 2 января.

И вот выскочил в Сеть первый трейлер картины и мигом стал топовым событием дня: все только о нем и говорят. Но, возможно, не в том ключе, как хотелось бы продюсерам картины.

Вопреки всем ожиданиям, в Сети трейлер раскритиковали в пух и прах. Впрочем, это ожидаемо: стоит посмотреть первые кадры. Конечно, ожидания от просмотра были завышенными: любовь мира к кошкам вообще и мюзиклу «Кошки» в частности, сойдясь вместе, подняли планку для не снятой еще картины до небес. Мы-то уже представляли себе нечто феерическое: взглянешь и изумишься. А уж если учесть, что позволяют творить современные компьютерные технологии!

Но — дудки. Разочарованное «оу» охватило ряды ожидающих. Двухминутный трейлер, конечно, — это еще не фильм, но все же некоторое представление о нем дает. Более того, как всем нам известно, в трейлер всегда стремятся взять самое лучшее. Но после его просмотра мысль посещает одна: если это — лучшее, то что же представляет собой остальное?!

Почему-то вспомнился «под просмотр» Михаил Боярский в образе кота Матвея в «Новогодних приключениях Маши и Вити». 1975 год, однако! Боярский, «котиный» костюм которого очень напоминал облегающий тренировочный, был при этом очень даже мил. Но с тех пор воды утекло сами знаете сколько, и вкусы зрителей стали более взыскательными. А герои «продвинутой» картины выглядят ну разве что на толику лучше Матвея и к тому же лишены его обаяния.

Зритель не Ермошка, видит немножко Фото: ИТАР-ТАСС

Взявшись за кошачью тему, оскароносец Том Хупер, конечно же, пригласил на съемки сплошных звезд — от ветеранши Джуди Денч до условной юниорки Тейлор Свифт (185 миллионов долларов годового достатка делают ее звездой по полному праву). Но звездные кадры мелькают, а ужасающее впечатление только усиливается: чудовищная ряженая вечеринка животных, которыми впору пугать непослушных детей, вызывает не предполагаемый восторг, а хохот, изумление и отторжение. Трейлер кажется пародией на то, что собираются показать, ну а если это сляпано всерьез, то невольно боишься за состояние Хупера и его вкус. Звездные кошки просто устрашающи в своей нелепости, диспропорциональны, и никакое обилие графики не делает их привлекательными. Будто отдельно существующие от лиц морды тупы, раскрашены, как дешевые поддельные маски, а за усы хочется подергать, но лишь для того, чтобы прекратить этот кошмар.

Впрочем, пардон, что это я о гриме? Его нет. Если кто не понял, это не грим, это продвинутая технология «захвата движений» и CGI-графика! И просто неприлично заявить, конечно, что она подвела создателей этого хоррора, но это так. И нелепо в трейлере все — и хвостатые гуманоиды с кошачьими хвостами, и их нелепые ужимки. Только музыка гениального Уэббера прекрасна. Ее технологии, слава богу, не тронули.

Конечно, по одному ролику о целой картине судить нельзя. Но невероятное количество дизлайков говорит о том, что зритель не Ермошка, видит немножко. Только уже началось то, чего следовало ожидать: сами актеры, участвующие в этом кинофарсе, восторженно отзываются о картине и натужно благодарят небеса за возможность поучаствовать в суперкинохите. Их можно пожалеть: что остается делать в такой ситуации, только сохранять хорошую мину при плохой игре. Но...

Н-да, жаль. Хотя, скорее всего, картине не дадут «умереть». Ее будут поддерживать и хвалить с той же неистовостью, что хвалили когда-то платье голого короля. Но старика Андерсена нет, а обороняться киномонстры умеют. И они объяснят миру, что картина хороша, это зрители ничего не понимают в высоком искусстве, и впарят свою компьютерную клюкву прокатчикам, а там хоть трава не расти, хоть кошка не линяй. Смешно и грустно.

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