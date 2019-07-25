Перейдем «психологический» рубеж в 5 миллионов «квадратов»

В настоящее время подобраны 338 стартовых площадок по программе реновации. Их общий градостроительный потенциал оценивается в 4,9 миллиона квадратных метров, но нам необходимо перейти «психологический» рубеж в пять миллионов «квадратов». Мы посмотрели еще несколько стартовых площадок и надеемся, что в ближайшее время сможем перейти эту отметку. Это фактически позволяет нам охватить 25–30 процентов всей программы реновации столичного жилфонда.

Поднятие волны — самое тяжелое на данном этапе. Мы практически в ежедневном режиме проходим районы в поисках новых стартовых площадок, на которых можно возвести новостройки.

До конца года мы планируем подобрать стартовые площадки с потенциалом строительства 2–2,5 миллиона квадратных метров жилья. Это произойдет после публичных слушаний и позволит полностью развернуть программу и обеспечить переселение в каждом районе не более чем в три волны. Такое переселение в каждом районе сделает комфортным переезд для жителей сносимых домов. На этих участках строятся более сотни жилых домов для переселенцев.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

На сегодняшний момент уже построены 43 дома, в стадии строительства находятся еще более ста зданий. Переселить планируется от 10 до 12 тысяч горожан. И это несмотря на «молодость» самой программы — она стартовала всего два года назад. Я уверен, что каждый год число переселяемых москвичей в новостройки будет расти.

Напомню, что в прошлом году смотровые ордера получили десять тысяч столичных жителей. Но многие не торопятся переезжать. Это связано с обустройством на новом месте: кому-то мебель надо докупить, другим — посоветоваться с родными, что взять с собой в новостройку.

Кроме того, в городе уже возводятся дома, спроектированные специально для программы реновации. Хочу подчеркнуть, что это квартиры не эконом, а бизнес-класса. Первые дома, полностью спроектированные и подготовленные для нужд программы, будут сданы в конце 2020 — начале 2021 года. Но уже сейчас жилье, предоставляемое переселенцам, отвечает стандартам отделки и благоустройства программы реновации.

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