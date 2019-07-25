«Инстамама»-миллионник: Нельзя заострять внимание на младшем ребенке

Мама двоих детей, блогер Ирина Дружинина, на страницу в Instagram которой подписаны два миллиона человек, стала гостем в студии сетевого вещания «Вечерней Москвы». Она рассказала о своих методах воспитания детей, поделилась рецептом счастливой семейной жизни и дала совет, как завоевать огромную аудиторию в социальных сетях.





Блогер отметила, что у нее двое детей с разницей в пять лет, ей в воспитании не помогают няни и домработницы.

— В силу разного возраста детей нужен индивидуальный подход. Но самый главный критерий — общение. Ребенка нужно обязательно услышать, понять, что он хочет, какие у него вопросы, всегда быть с ним в контакте.

— Если бы появилось устройство, которое помогло бы воспитывать ребенка на расстоянии, как бы вы к этому отнеслись?

— Ребенок — это не собака, я против этого, тем более магнитных воздействий. Только человеческое общение, гармония в семье, которая будет способствовать развитию ребенка.

— Одно дело, когда дети погодки, но разница в пять лет довольно существенна. У каждого ребенка свои интересы, как подойти к воспитанию?

— Моему старшему ребенку семь лет, второму два года. Младший имеет свойство подражать взрослому, это очень частый случай. Главная ошибка в плане воспитания, на мой взгляд, — заострять внимание на младшем. Важно уделять внимание обоим детям, чтобы старший ребенок не замкнулся.

— Есть педагогическая проблема — ревность старшего. Семилетке можно объяснить, почему младшему уделяется больше внимания?

— Объяснять можно и нужно. Он прекрасно может понять разговор, родителям нужно выделять время и оставаться только со старшим ребенком, поговорить по душам, потому что у него в этом возрасте много вопросов. Общайтесь с ним как со взрослым человеком, рассказывайте все так, как есть на самом деле. Не нужно придумывать истории, возможно, у некоторых родителей нет времени на разговоры. Порой многие игнорируют вопросы детей, но надо обязательно общаться.

— В некоторых многодетных семьях старших детей «замыкают» на младших, делегируя родительские функции. Таким образом, все дети заняты и под присмотром. Возможна ли такая ситуация при пятилетней разнице в возрасте и как это воспримет старший ребенок?

— Я обращаюсь с просьбой к старшей дочери, чтобы она вовлекла в игру младшего. Главное — не нужно старшего ребенка заставлять, лучше просить. Нужно обязательно объяснить, аргументировать причину просьбы, почему я прошу ее поиграть с младшей или убрать ее игрушки.

— Вы топовый блогер с миллионной аудиторией в соцсетях. В чем секрет вашего успеха?

— Я за естественность и простоту. Я не придумываю сценариев или историй, которые не соответствуют моей жизни. Мой блог — это моя реальная жизнь, считаю, что это правильный путь. Аудитория тоже делится своими историями, рассказывают о прививках, беременности, которые перерастают в масштабные обсуждения. Моя целевая аудитория — молодые мамы и девушки, которые планируют материнство. Среди общей аудитории — 10 процентов мужчин. В комментариях вижу, что это часто молодые парни.

Женщина должна быть любима не только детьми, но и мужем Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

— С чем связано ваше желание завести еще одного ребенка?

— У меня не было никаких ограничений, что я хочу только одного ребенка или двух. Но каждый малыш, которого я ждала, — определенный момент ожидания. Я очень ждала первенца, а спустя пять лет мы с мужем захотели еще одного, естественно, стали планировать. Врач говорил, что я не смогу выносить ребенка. Могу посоветовать будущим мамам не принимать решения, не проконсультировавшись с несколькими врачами. Я посетила 5–6 врачей, прошла МРТ, УЗИ, пообщалась с людьми, у которых был аналогичный поставленный мне диагноз, после родов выяснилось, что диагноз не подтвердился. Я рисковала, но когда я узнала, что беременна, был выбор оставить ребенка или нет. Я обсуждала это с мужем, и мы приняли решение продолжать беременность. Этому решению способствовал и врач, которого я выбрала, она меня поддержала.

— Есть женщины, которые после родов могут махнуть на себя рукой. Как вы сохранили такую форму?

— Это обязательная и тяжелая работа. Женщина должна быть любима не только детьми, но и мужем. Я желаю каждой женщине ощутить счастье материнства, но важно каждый день уделять внимание уходу за собой.

— У вас два миллиона подписчиков в блоге, это ассоциируется с высоким доходом. Что вы скажете молодым женщинам, которые захотят повторить ваш успех и превзойти его? Можно ведь заработать на своей личной жизни?

— Заработать, наверное, можно. Главное — желание вести блог и говорить о том, что вам интересно, в чем вы разбираетесь. Я начинала с того, что выкладывала фото, но не конкретизировала качество фото, не продумывала идеи и текст. Я могу в 3 утра проснуться, если пришла отличная идея для темы, я пишу текст. Это по любви.

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