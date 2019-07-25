Генпрокуратура признала работу «Атлантического совета» нежелательной для РФ
• 21:04 • 25 июля 2019
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Генпрокуратура после принятия решения передаст запрос в Министерство юстиции
Фото: instagram.com/genprocrf
Генеральная прокуратура Российской Федерации признала, что работа на территории страны «Атлантического совета» является нежелательной.
По официальному мнению ведомства, деятельность неправительственной американской организации угрожает основам безопасности и конституционному строю РФ.
Генпрокуратура после принятия решения передаст запрос в Министерство юстиции. Затем «Атлантический совет» включат в список нежелательных организаций.
Напомним, что неправительственная американская организация была основана в 1961 году. «Атлантический совет» играет роль крупного исследовательского института в сфере международных отношений.
Данные сведения передает РИА Новости.
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