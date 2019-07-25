Попасть под сень есенинского клена

По старым улицам в центре Москвы можно гулять бесконечно. Это живая история царской, революционной, советской, современной столицы. Сегодня москвовед Алексей Дедушкин проведет экскурсию по Кузнецкому Мосту. Ее участники узнают много интересного об истории этой старинной улицы.

Но историю хранит не только центр Первопрестольной. По-своему интересен каждый район. Чтобы доказать это, депутат Мосгордумы Антон Молев провел обзорную экскурсию для жителей района Преображенское на востоке столицы.

Небо затянулось серой пеленой, и скоро начнется дождь, но людей это, кажется, совсем не волнует. Они с интересом слушают экскурсовода.

— Любовь к краеведению во мне воспитали еще в школе. Я понял, что историю можно не только вычитывать в книгах, но и наблюдать самому, — рассказывает Антон Молев. — Для меня Преображенское — очень светлый район.

Первая точка на пути экскурсии — храм Преображения Господня. Это основная достопримечательность района.

Когда-то скромный храм считался одним из самых высоких в городе. В свое время здесь бывал Александр III. В советские годы храм под предлогом строительства метро взорвали, хотя прихожане настойчиво призывали его оставить. А спустя почти 40 лет его снова восстановили.

Рядом белеет обелиск гвардейцам Преображенского полка — старейшего полка, созданного Петром I.

— По всему периметру на каждой грани выполнен полковой символ, отделанный золотом, — говорит Молев. Во время экскурсии он показывает старые черно-белые снимки, найденные в открытых источниках. На них изображены люди, несколько десятков лет назад жившие в Преображенском. Видно, что изменилось с тех пор, как вместо деревянных и кирпичных домиков район наполнился многоэтажками.

— Некоторым жителям не жаль личных снимков, чтобы показать, как выглядел район прежде, — продолжает Антон Молев.

Больше всего гостям понравилась история о доме на улице Матросская Тишина. Это Психиатрическая больница имени Гиляровского. Здесь проходил лечение Есенин. И поговаривали, что на территории больницы рос тот самый клен, о котором поэт писал: «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».

Это не последняя экскурсия. Скоро Молев вновь встретится с жителями и расскажет, что на месте района было село Черкизово. И «осколок» села — дом в Зельевом переулке — сохранился до сих пор.

КСТАТИ

Экскурсия прошла в рамках проекта «Я здесь живу». Этим летом депутат Мосгордумы Антон Молев проводит экскурсии для жителей районов Богородское, Соколиная Гора и Преображенское, показывая местные объекты исторического наследия.