Следующая остановка… Фивы, храм Амона Ра

Знаете, чем хороша программа «Московская смена»? Тем, что позволяет узнать очень много нового. Вот, например, в фотокружке «Печатники» изучение основ композиции проходит... в жанре расследования. На этот раз изучали элементы древнеегипетской традиции в отечественной архитектуре. А вы знаете, что этого очень много в Москве?

Древний Египет — слова, заставляющие мечтать. Храмы, пирамиды, обелиски, зверобоги, иероглифы — из глубины веков страна фараонов сияет своей изысканностью и вкусом к красоте. В императорском Риме, во Франции (особенно после Египетского похода Наполеона) и других частях Европы периодически вспыхивает мода на Древний Египет. В России эта мода впервые появилась в XVIII веке усилиями масонов, в том числе из рода Голицыных. Голицыным в XVIII–XIX веках принадлежала усадьба «Влахернское-Кузьминки». В нее входит и «Египетский павильон», украшенный образами крылатого солнца с уреями, львиноголовой богини Сехмет, хранителя домашнего очага Бэса. Но знаете ли вы, что ценители древних артефактов из Долины Царей называют Москву «Русским Египтом»? Да-да, именно так. Ведь именно тут хранится одна из самых больших в мире коллекций египетских древностей, собранная В.С. Голенищевым. В 1909 году государство выкупило ее для открывающегося в 1912 году Московского музея изящных искусств им. Александра III (ныне музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Для уникальных артефактов «страны фараонов» был создан специальный Египетский зал, воспроизводящий характерные черты храмового зодчества Древнего Египта, поэтому посетителей ждала не просто музейная экспозиция, а храм-музей.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Фото: Сергей Коршунов, специально для «Вечерней Москвы»

А в 1935 году в Москве открылась станция метро «Дворец Советов» (переименованная в Кропоткинскую), «сотворил» которую знаменитый архитектор А.Н. Душкин. В ее интерьере развивается идея гипостильного (колонного) зала храма Амона Ра в Карнаке. Таинственный полумрак станции, льющийся откуда-то сверху скрытый свет, лес мраморных лотосовидных колонн по сторонам зала оптически вовлекают взгляд все дальше вглубь, усиливая ощущение протяженности пространства. «Экскурс в историю архитектуры оказался оправдан, Луксов и Карнак пригодились», — говорил Душкин.

Архитектуру станции отличают монументальность, прием ритмических повторений, статичность и симметрия — черты, характерные для древнеегипетской храмовой архитектуры эпохи Нового царства. В 2005 году на «Кропоткинской» провели замену светильников на более мощные, и станция утратила свою таинственность. «Кропоткинская» — ближайшая к музею им. А.С. Пушкина станция и наилучшее место для начала экскурсии по теме «Русский Египет».