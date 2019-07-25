Третья молодость «Лужников»

Олимпийский комплекс «Лужники» переживает третью молодость. Первая была в середине 50-х годов, когда он был открыт, вторая — в конце 70-х при подготовке к летним Олимпийским играм 1980 года, и, наконец, третья, сейчас, после проведенного год назад чемпионата мира по футболу.

Этот спорткомплекс является крупнейшим в России, а стадион — одним из лучших в мире. В «Лужниках» проходили многие крупнейшие соревнования по различным видам спорта, тут установлено более 60 (!) мировых рекордов. Этот огромный комплекс был построен меньше чем за полтора года. Пожалуй, сложно найти вид спорта, соревнования по которому здесь не проводились.

В мае 2008 года Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стадиону был присвоен статус «элитный». В этом же году на поле Большой спортивной арены «Лужников» в присутствии почти 70 тысяч зрителей прошел финал самого престижного футбольного клубного турнира Лиги чемпионов, в котором встретились английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Многие известные спортсмены, за свою жизнь побывавшие и поигравшие во многих странах мира, считают «Лужники» самым лучшим комплексом мира.

Всероссийский олимпийский день на территории спорткомплекса «Лужники» в Москве Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Такое мнение высказывал и легендарный хоккеист Борис Михайлов — один из участников легендарной суперсерии с канадцами в 1972 году. Согласен с легендой и Павел Буре, игравший в Северной Америке и Канаде на крупнейших спортивных комплексах мира. Сейчас, кстати, Павел живет недалеко от «Лужников» и иногда посещает комплекс, играя тут в большой теннис или просто прогуливаясь с семьей.

Я сам впервые попал в «Лужники» в середине 80-х годов, будучи школьником. В начале 90-х ходил сюда в открытый бассейн, считавшийся тогда одним из самых лучших в Москве. Сейчас того бассейна уже нет, на его месте в ближайшее время будет открыт новый суперсовременный плавательный центр, который станет самым большим в Восточной Европе. В последнее время посещаю «Лужники», исключительно приезжая на велосипеде. Тут отличные велодорожки, красивая набережная, и, конечно же, отличные футбольные поля и корты для тенниса.

Последним из открывшихся объектов на территории «Лужников» стал Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, в котором с большим размахом в минувшие выходные прошел первый в истории чемпионат мира среди юниорок. Кстати, Дворец гимнастики уже номинирован на «архитектурный Оскар».

А неподалеку буквально за десять дней был возведен, пусть и временный, стадион для пляжных видов спорта, где в настоящий момент проходит отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу. Уровень организации настолько высок, что уже нет сомнения, что через два года «Лужники» впервые для себя примут чемпионат мира по этому стремительно развивающемуся виду спорта! В день финала пляжного футбола, 27 июля, в спорткомплексе пройдет городской спортивно-развлекательный праздник. Приходите в «Лужники»!

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