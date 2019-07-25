Международный день гамбургера порадует гурманов
Музыкально-гастрономический фестиваль «Бургер фест» пройдет на площадках Парка Горького.
— Праздник посвящен знаменитому на весь мир горячему бутерброду из булочки, мясной котлеты, овощей и соуса, — рассказали организаторы фестиваля.
В 30 ресторанных шале гостям предложат попробовать разнообразные бургеры — как популярные, так и необычные авторские версии.
Гурманам придутся по душе бургеры с мраморной говядиной, свиными и говяжьими котлетами, креветками, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками и многие другие.
Кроме того, на фестивале с 12:00 до 18:00 выступят звезды поп-музыки. Гастрономическая программа пройдет с 11:00 до 22:00, вход свободный для всех желающих.
Международный день гамбургера традиционно отмечается 27 июля. В этот день в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг продал первый бургер в Нью-Хейвене и в мире. Известность это блюдо получило после Всемирной выставки в Сент-Луисе в 1904 году. Сегодня бургеры популярны во всем мире. Их продажи исчисляются десятками миллиардов порций.
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