Ведущий солист военного ансамбля выступил перед ветеранами
25 июля в Большом зале Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского выступил с благотворительным концертом народный артист России Вадим Ананьев.
Известный во всем мире как «мистер Калинка» за мастерское исполнение одноименной песни, ведущий солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова исполнил произведения мировой классики, русского народного творчества, военные песни. Зрители долго не хотели отпускать артиста.
Концерт состоялся в рамках благотворительной акции по сбору средств на строительство главного храма Вооруженных сил РФ в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акцию проводит благотворительный фонд «Воскресение», который обратился к российским артистам эстрады и кино с предложением участвовать в благотворительных концертах.
— Военнослужащие и члены их семей поддержали инициативу министра обороны Сергея Шойгу по строительству храма Победы и выразили желание участвовать в строительстве святыни. Поэтому мы устраиваем выступления в воинских частях, военных вузах, госпиталях и учреждениях культуры Мин обороны, — рассказал глава благотворительного фонда Александр Каньшин. — Церковь будет располагаться в подмосковном парке «Патриот». В настоящий момент на строительство храма порядка 60 тысяч человек пожертвовали более 2,5 миллиарда рублей.