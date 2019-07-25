Идти плавно и держать спину

Рождение идеи

Мысль об экстремальном сплаве пришла после просмотра видеоролика в интернете, кадры которого показывали отважных путешественников, прыгающих с водопадов на легких пластиковых лодочках — каяках.

— Переворачиваются и тут же встают на ровный киль! — поделился Шахиджанян с Федоровым. — Дух захватывает, даже когда смотришь весь этот ужас!

Однако коллега ничего ужасного в этом не нашел. Более того: по его словам, научиться выделывать немыслимые кульбиты на воде может каждый! Достаточно лишь провести несколько занятий с опытным тренером.

— И у нас есть такие тренеры? — все больше раззадоривался Шахиджанян. — Не верю!!! Корову фигурному катанию на коньках проще научить, чем меня на каяке кувыркаться!

После этого журналисты заключили пари: Андрей Федоров обещал, что найдет того, кто обучит его собрата по перу сплаву на каяке. На том и ударили по рукам.

Первые шаги

На следующий день прибыли на спортивную базу «Московский дом гребного слалома».

Постигать мастерство журналистам помог старинный друг, вице-президент Федерации российского рафтинга Алексей Румянцев: сам он участвовать в авантюре не стал, но предоставил инструктора, мастера спорта по гребному слалому Дмитрия Ромашкина. Оказалось, что для сплава по рекам далеко ехать не нужно: для этого вполне годится река Сходня.

Шахиджаняну выдали каяк, и он тут же потащил судно к деревянному причалу, чтобы поскорее спуститься на воду. Для страховки надели спасательный жилет, который Дмитрий Ромашкин помог отрегулировать по размеру. Остальную одежду корреспондент «ВМ» снял, чтобы меньше сушиться после сплава.

— А вот фотоаппарат лучше оставить на берегу, — посоветовал Дмитрий, — утопишь однозначно.

Первые шаги Шахиджанян делал самостоятельно: пробовал грести и почувствовать лодку. Тренер и Федоров следили с берега.

Примерно минут через пять лодка внезапно перевернулась. На жаргоне бывалых каякистов это называется «кильнуться», то есть перевернуться кверху килем, хотя киля у каяка нет. В первую секунду журналист испугался, но инстинкт самосохранения как бы сам вытолкнул наружу, и Сергей сумел добраться до берега. Стало понятно, что спасательный жилет — совсем не лишняя вещь в таком походе. После этого обучение пошло бодрее.

Андрея Федоров уже совершал подобный круиз в 2018 году Фото: Андрей Федоров, «Вечерняя Москва»

Держусь на плаву

Федоров, имеющий опыт сплава, объяснил коллеге, что тот делал не так.

— Спина при посадке должна быть ровная, 90 градусов относительно деки каяка. Колени располагаются в специальных пластиковых упорах под днищем каяка, — разъяснил он. — Ты же не разваливаешься в кресле своего автомобиля, когда управляешь им.

Также было указано не делать мощных гребков. Выучив наставления товарища, Шахиджанян снова отправился по реке. И, о чудо, каяк пошел вперед плавно и без крена.

— Я плыву, плыву сам? Класс!!! — воскликнул новоиспеченный сплавщик.

Тренер проинструктировал: несмотря на успех, далеко от берега уплывать не стоит, там слишком сильное течение.

Плавая вдоль берега, Сергей быстро понял, как правильно держать равновесие, и почти полностью освоил полный оборот каяка вокруг своей оси на 360 градусов. Закончил тренировку и поплыл к берегу. Там встречал Федоров. Сил вытащить каяк на причал уже не было.

— Ничего сложного. А первый раз все переворачиваются. Мы тебе специально вначале ничего не говорили, чтобы ты сам понял, почему вдруг сразу перевернулся, — чуя свою вину, поучал Андрей.

Омрачило занятие только одно обстоятельство. Поскольку наставники подошли к делу не очень серьезно и не сказали, что надо обязательно очки или привязать, или снять — и их смыло водой. Андрей честно пытался достать их, но илистое дно и быстрое течение не оставили ему шансов. Так что пришлось Шахиджаняну внепланово посещать окулиста и заказывать себе новые очки.

КСТАТИ

Любителям сплавов хорошо знакома река Нерская — один из наиболее популярных маршрутов туристов. Он стартует неподалеку от подмосковного города Куровское.

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