Бывший чиновник не заплатил по счету в столичном ресторане, заявив о краже
• 22:34 • 25 июля 2019
Поделиться:
0
doc76dn6e55nhx3ogmqjpo
Чиновник сам вызвал полицию в ресторан. Таким образом он хотел урегулировать конфликт
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Экс-чиновник, находясь в нетрезвом состоянии, в одном из ресторанов в центре Москвы не стал платить по счету и заявил о краже.
Специалисты правоохранительных органов заявили, что бывший чиновник — экс- гендиректор компании «Спорт-Инжиниринг» по фамилии Попов. Он отдыхает в ресторане с 13:00.
— Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и не может оплатить счет, мотивируя это тем, что у него украли деньги, — передает сообщение от МВД агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что Попов сам вызвал полицию в ресторан. Таким образом он хотел урегулировать конфликт.
Читайте также: Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины
23:3025 июля 2019
22:1925 июля 2019
21:5325 июля 2019
21:3125 июля 2019
20:5125 июля 2019
20:1025 июля 2019
19:4925 июля 2019
19:3325 июля 2019
19:3225 июля 2019
19:1125 июля 2019
19:0425 июля 2019
18:5625 июля 2019
18:5125 июля 2019
18:2925 июля 2019
18:0025 июля 2019
18:0025 июля 2019
17:5125 июля 2019
17:4925 июля 2019
17:3625 июля 2019
17:2925 июля 2019
17:1425 июля 2019
17:0725 июля 2019
16:5825 июля 2019
16:4125 июля 2019
16:3325 июля 2019
16:1625 июля 2019
16:1525 июля 2019
15:5725 июля 2019
15:5525 июля 2019
15:4725 июля 2019
15:3825 июля 2019
15:3725 июля 2019
15:3025 июля 2019
15:1425 июля 2019
15:1425 июля 2019
15:0025 июля 2019
14:2125 июля 2019
13:5725 июля 2019
13:4225 июля 2019
13:3925 июля 2019
13:3925 июля 2019
13:1725 июля 2019
12:5425 июля 2019
12:4525 июля 2019
12:3625 июля 2019
12:3125 июля 2019
12:3125 июля 2019
12:2725 июля 2019
12:0525 июля 2019
12:0025 июля 2019
11:4525 июля 2019
11:2025 июля 2019
11:2025 июля 2019
11:1525 июля 2019
11:0325 июля 2019
10:5125 июля 2019
10:4925 июля 2019
10:4225 июля 2019