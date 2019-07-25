Профессионалы бьются без защиты

Просторный зал с матами на полу, боксерскими «грушами» и рингом посередине. Перед тренировкой Галина перевязывает руки фиксирующими бинтами, после чего надевает перчатки. Разогрев, отработка ударов: лоу-кик, мидл-кик, хай-кик. Пусть термины не кружат вам голову: если говорить проще, это удары ногами, соответственно, по ногам, корпусу и в голову.

В тайском боксе можно крушить соперника не только руками. Пара ударов по груше тоже не повредит. Со времени турнира в «Сокольниках» прошло уже несколько дней, а на лице и ногах победительницы все еще можно увидеть синяки. Но для нее это — ерунда, издержки любимого дела.

Сегодня у Галины легкая тренировка. Перед ответственным боем приходится куда тяжелее.

— Самое сложное перед боем — подготовка, — говорит Галина, снимая боксерские перчатки. — Занимались в этом зале, две тренировки в день по полтора-два часа каждая, и так чуть больше месяца. Разминка, растяжка, «бой с тенью» — это всегда стандартно. А дальше решает тренер — или работаем с ним «на лапах», или в специальной амуниции, на снарядах, отработка действий в парах. Плюс беговая работа на короткие и длинные дистанции.

В тайский бокс Галина пришла в 21 год. Сейчас ей 27, за шесть лет она прошла путь от начинающего бойца до титулованного спортсмена. За плечами большая любительская карьера: больше 200 боев, в том числе международных. Она двукратная чемпионка Европы и победительница Кубка мира. Теперь ее цель — штурмовать олимп профессионального тайского бокса. Титул чемпионки России на новом этапе карьеры — главная награда.

— В любительском тайском боксе главное — экипировка. Шлем, перчатки, щитки на ноги и налокотники. А профессиональные спортсмены бьются без защиты, — объясняет чемпионка.

Она уверенно заявляет: в Москве одни из сильнейших бойцов тайского бокса. Сам спорт в столице становится все более популярным. А главное, растет достойная смена. В зале, где тренируется новоиспеченная обладательница чемпионского пояса, занимаются будущие чемпионы.

— И родителям не стоит бояться, единоборства — самые нетравматичные виды спорта, — говорит Галина. — В том же футболе повреждения и операции случаются гораздо чаще.

ИСТОРИЯ

Тайский бокс зародился больше двух тысяч лет назад. Второе название вида спорта — Муайтай, что в переводе означает «свободный бой». В Таиланде он стал популярен еще на излете ХVI века. Всемирная известность настигла его только в XX столетии. В декабре 2016 года тайский бокс был признан олимпийским видом спорта. Однако он не был включен в программу ближайших летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году.

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