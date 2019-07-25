Не все, кто следит, шпионы
Ранее за покупку, скажем, gpsтрекера или ручки, оборудованной скрытым микрофоном, предусматривалось наказание по статье 138 УК РФ «О незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации».
Однако, принимая закон, депутаты разъяснили: не все устройства, которые можно использовать для сбора информации, вне закона. Теперь к специальным техническим средствам не будут относить гаджеты бытового назначения, которые могут записывать аудио и видео или отслеживать геолокацию и фотографировать. Но на таком приборе должны быть открыто размещены элементы управления или маркировка, указывающая на его назначение.
— Уточняя понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, мы тем самым вводим цифровые инструменты в правовое поле. Это позволит нашим гражданам без опасений использовать определенные интернет-устройства в бытовых целях, — разъяснила депутат Госдумы Любовь Духанина.
Однако, несмотря на декриминализацию покупки пригодных для скрытой записи устройств, бояться оказаться «под колпаком» или шантажа со стороны злоумышленников не стоит: использование информации, полученной с помощью таких устройств, все еще жестко регламентируется.
У продавцов «шпионских штучек» по поводу нововведения есть свое мнение.
— Закон теперь позволяет без страха купить камеру, чтобы следить за ребенком, или gps-трекер для слежения за собакой, и это хорошо! — считает столичный продавец фото- и аудиотехники Евгений Бусарев.
КСТАТИ
Использование журналистами информации, полученной с помощью скрытой аудио- и видеозаписи или кино- и фотосъемки, также ограничивается соответствующей статьей Закона «О средствах массовой информации». Распространять материалы, полученные с помощью этого приема, можно лишь по решению суда, в общественных интересах и с соблюдением прав человека и гражданина.