Виктория Лопырева впервые показала лицо сына в Сети
Российская 35-летняя фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева впервые показала лицо своего полугодовалого сына Марка Лионеля.
Недавно она вместе с супругом Игорем Булатовом побывала в Москве, Петербурге и Красноярске, а потом они улетели в Грецию. Тем временем мама фотомодели Ирина отдыхает с внуком в Испании, сообщает издание Teleprogramma.pro.
Она выложила в соцсеть фото Марка Лионеля в больших солнцезащитных очках. Мальчик, сидя на руках няни, то ли с удивлением, то ли с возмущением смотрит в объектив. Виктория Лопырева репостнула забавный снимок на своей странице в своей соцсети Instagram.
Отметим, что Виктория Лопырева предпочитала прятать лицо малыша при публикации его снимков в соцсети.
Ранее фотомодель жила в гражданском браке с футболистом Федором Смоловым, потом у нее был роман с певцом Николаем Басковым. А в феврале 2019 года она родила сына от бизнесмена Игоря Булатова, который ушел от матери двух своих детей — дочери миллиардера Самвела Карапетяна.
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