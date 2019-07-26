Экс-посол Украины предложил освободить Донбасс по «хорватскому сценарию»

Власти Украины для освобождения Донбасса должны следовать «хорватскому сценарию». Об этом заявил бывший украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко.

Это значит, что экс-посол предлагает ввести на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР иностранных военных и разоружить «народную милицию». Он утверждает, что только таким способом можно решить вопрос выборов на территории, которая не контролируется в настоящее время Украиной. Также он заявил, что нужно разоружить формирования «ополченцев» и добиться вывода незаконных вооруженных формирований.

Операция «Буря», формата которой предлагает придерживаться Александр Левченко, прошла в августе 1995 года и длилась несколько дней. Она завершилась ликвидацией самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Тогда хорватские военные за 84 часа взяли под контроль все находившиеся у сербов территории, кроме Восточной Славонии. В результате из страны уехали, по разным источникам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще почти 100 тысяч были убиты.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался в ходе встреч в Минске контактной группой, которая с сентября 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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