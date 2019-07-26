Фонтан рядом с театром «Золотое кольцо» будет восстановлен
Работы по благоустройству в проезде Соломенной Сторожки и на прилегающих улицах почти завершились. На данной территории находятся здания Девятого арбитражного апелляционного суда и национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо».
— После благоустройства территория перед театром совершенно преобразилась: здесь заменили бетонную плитку на гранитную, обновили асфальт, провели ремонт ливневой канализации, установили новые скамейки, оборудовали детскую игровую площадку, разбили газон и цветники, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что сейчас завершается восстановление фонтана, который не работал долгое время.
Территория перед зданием Девятого арбитражного апелляционного суда также была благоустроена. В частности, здесь заменили асфальт, отремонтировали ливневую канализацию, оборудовали спортивную площадку и установили скамейки для отдыха.
Кроме того, в проезде Соломенной Сторожки и на прилегающих улицах было установлено около 90 фонарей. Для автомобилистов здесь оборудовали стоянки, а для велосипедистов — велопарковки. Кроме того, планируется озеленение данной территории. Оно пройдет в два этапа. Осенью высадят около 60 деревьев, следующей весной — 160 кустарников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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