Жители столицы выберут новую версию поезда «Москва»
Москвичи смогут выбрать, как будет выглядеть новая версия поездов «Москва». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.
— В павильоне МЦД жители столицы смогут принять участие в голосовании и выбрать, как будет выглядеть новая версия поездов «Москва». Эти составы начнут курсировать в метро уже в следующем году. При разработке их дизайна мы обязательно учтем мнение пассажиров, — заявил Ликсутов.
Он также уточнил, что варианты «масок» поезда «Москва» будут представлены в павильоне на специальной стойке. Также рядом будет находиться консультант, который расскажет об особенностях состава и ответит на все вопросы.
Максим Ликсутов отметил, что в новой версии поездов будут использовать лучшие современные наработки, составы станут более вместительными, комфортными и тихими. Также изменится их внешний и внутренний вид.
Голосование за лучший вариант нового облика поездов стартует 26 июля и продлится 10 дней, пишет РИА Новости.
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