МЧС рассказало, как не допустить пожара при размещении электропроводки
В МЧС России рассказали, как разместить электропроводку дома так, чтобы не допустить пожара.
В первую очередь рекомендуется еще на этапе строительства продумать расположение проводов и розеток, оставив пространство между мебелью и крупной электротехникой. Помимо прочего, необходимо изолировать провода от влаги.
Как правило, возгорание возникает из-за перетирания кабеля в местах сгиба, либо по причине перекручивания проводов, а также ввиду закорачивания розеток металлическими предметами. Более того, существует так называемое скрытое повреждение проводки. К примеру, неправильно вбитый в стену гвоздь может повредить провод.
Спасатели также подчеркивают: работы по ремонту и установке сложного оборудования стоит доверить квалифицированному электрику, выбирая при этом исключительно сертифицированную продукцию. Об этом пишет РИА Новости.
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