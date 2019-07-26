Подросток задержан за нападение на мужчину на востоке столицы
• 09:59 • 26 июля 2019
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Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Несовершеннолетний задержан по подозрению в причинении тяжких травм мужчине на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Вечером 24 июля в службу «02» поступило сообщение о том, что во дворе на улице 4-й Парковой лежит человек. Мужчина был госпитализирован в реанимацию с переломом лобной кости.
Вечером следующего дня был задержан несовершеннолетний 2003 года рождения. Отмечается, что он изобличен в том, что нанес пострадавшему мужчине удар в лицо и после скрылся.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.
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