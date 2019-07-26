Строительство моста к парку «Остров мечты» завершат к ноябрю
Строительство моста над Кожуховским затоном к строящемуся парку «Остров мечты» завершится к ноябрю. Об этом рассказал первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
— К концу года магистраль будет запущена с этим мостом. Сегодня суммарно строительная готовность около 70%. Причем осталось 36 м доделать. Высокая степень готовности, дающая основание, что в ноябре месяце мы запустим полностью мост, соединяющий два берега и два микрорайона, — приводит слова Аксенова агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что парк подключили к теплоснабжению раньше срока. Кроме того, уже установлены все аттракционы в тематической зоне «Деревня смурфиков».
«Остров мечты» является первым в России и крупнейшим в Европе крытым тематическим парком развлечений мирового уровня. Он включит более 40 различных развлечений, среди которых аттракционы трех категорий — детские, семейные и экстремальные.
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