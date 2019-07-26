Эксперт положительно оценил частичную отмену санкций в отношении Турции
Директор Института стратегического планирования Александр Гусев положительно оценил частичную отмену санкций РФ в отношении Турции. По мнению эксперта, подобное действие направлено на улучшение отношений между государствами.
Президент России Владимир Путин 25 июля подписал указ о частичной отмене санкций, которые были введены в отношении Турции, сообщает издание "Невские Новости".
Теперь жители Турции со служебными и специальными паспортами смогут без виз бывать в России не только в рамках краткосрочных командировок, но и совершать любые другие поездки в страну.
Россия ввела санкционные ограничения в отношении Турции в 2015 году.
Эксперт Александр Гусев отмечает, что Россия и Турция возвращаются к партнерским отношениям.
— Я полагаю всегда лучше иметь доброго соседа, чем злого врага и с этой точки зрения действия по отмене виз можно приветствовать. Этот шаг идет на улучшение российско-турецких отношений, — отметил он в комментарии Nation News.
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