Таролог рассказала о политической карьере Владимира Зеленского

Ясновидящая Наталья Копнева в комментарии «Дни.ру» рассказала, как сложится политическая карьера нового президента Украины Владимира Зеленского.

По словам ясновидящей, у Зеленского много страхов и разочарований, он устал от постоянных напряжений. В настоящее время он думает больше о себе, чем о государстве.

По словам гадалки, он не справляется с тем объемом задач, который есть у реального, а не киношного президента. Наталья Копнева отмечает, что Зеленскому хотелось бы стать сильным и уверенным лидером, но в стране слишком много проблем, которые он не может решить в одиночку.

— Сейчас по истечении не такого долгого срока его нахождения у власти, он жалеет, что взялся за управление государством. Ему будет с каждым днем все сложнее и сложнее, — отметила она.

Наталья Копнева уверена, что рейтинг Зеленского скоро начнет падать. Проблемы у президента начнутся с финансами — скорее всего возникнут вопросы с очередным кредитом МВФ.

Кроме того, Зеленскому будет противостоять влиятельная женщина, хорошо известная в политических кругах. По словам таролога, их противостояние и постоянные стычки поставят крест на карьере политика Зеленского.

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