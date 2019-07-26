Музей «Московский транспорт» проведет экологическую акцию
• 11:03 • 26 июля 2019
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Участники акции увидят более 300 экспонатов. В их числе — ретро-автомобили, пассажирский транспорт, спецтехника
Фото: Музей «Московский транспорт»
В субботу, 27 июля, стартует акция по раздельному сбору мусора «Разделяй и здравствуй». С 11:00 до 13:00 часов все желающие могут принести в музей «Московский транспорт» бумагу, картон, предметы из металла, пластмассы и стекла на переработку.
В этот же день москвичи смогут сдать в благотворительный фонд одежду, игрушки и канцтовары.
Всех участников акции пригласят посетить основную экспозицию музея бесплатно. Гостям обещают более 300 экспонатов ретро-автомобилей, пассажирского транспорта, спецтехники.
Музей работает ежедневно с 10:00 до 21:00.
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