Французская делегация посетила место строительства завода в сырном кластере Подмосковья

Делегация французской компании посетила место создания своих объектов на территории агропромышленного парка «Сырная долина». Сырный кластер будет расположен в Дмитровском городском округе. Делегацию сопровождал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, сообщает «Радио 1».
Представители делегации оценили месторасположение предприятия и прилегающие к нему производственные мощности, пообщались со строителями. Также они осмотрели уже имеющуюся на территории кластера инфраструктуру: сети водоснабжения и водоотведения, резервуар очистных сооружений и здание водозаборного узла.
Французская компания планирует создать в Подмосковье завод по производству свежих сыров, а также цех по нарезке и упаковке твёрдых сыров.
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