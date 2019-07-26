«Большая беда»: Рогозин рассказал, что мешает строить космодром Восточный
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ухудшение погодных условий на Дальнем Востоке уже месяц мешает строить вторую очередь космодрома Восточный.
Речь идет о возведении стартового комплекса ракеты «Ангара». По словам политика, завершить работы представляется сложным из-за «одной большой беды».
— Льет месяц уже, фантастика, — возмутился гендиректор организации.
Он также выразил негодование по поводу статистки, согласно которой на космодроме должно быть 310 солнечных дней в году.
— Я не понимаю, как эта статистика делалась, может, климат поменялся. Заливает котлованы, — недоумевает Рогозин.
Впрочем, глава «Роскосмоса» подчеркнул, что объект сдадут в эксплуатацию в намеченные сроки. В 2022 году планируется завершение работ, чтобы подготовиться к первому пуску «Ангары» в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости.
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