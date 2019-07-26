Вдова погибшего баскетболиста НБА Райта призналась в его убийстве
Бывшая жена погибшего баскетболиста НБА Лоренцена Райта Шерра спустя 9 лет после его смерти призналась в том, что убила его. Об этом пишет Reuters.
По предварительным данным, женщина решилась на преступление в целях дальнейшего получения страховых выплат после смерти мужа в размере 1 миллиона долларов.
Известно, что тело спортсмена было найдено 28 июля 2010 года в Кольервилле. Как сообщалось ранее в СМИ, он вышел из своего дома 18 июля. На следующий день мужчина позвонил в службу экстренной помощи. Оператор услышала одиннадцать выстрелов во время телефонного разговора.
Только спустя семь лет полиция обнаружила пистолет, из которого был застрелен баскетболист.
Недавно сообщалось о том, что мужчины, желающие познакомиться с девушками, открыли по ним стрельбу в Москве. Стало известно, что в результате инцидента никто не пострадал.
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