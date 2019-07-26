Сенатор прокомментировал окончательные результаты выборов в Раду
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил надежду на то, что Владимир Зеленский и члены его партии попытаются изменить курс внешней политики Украины.
ЦИК Украины 26 июля объявил окончательные результаты выборов в Верховную раду. Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16 процента голосов. Ее поддержали более 6,3 миллиона избирателей. Второе место заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь», набравшая 13,05 процента, сообщает RNS.
В Раду также прошли партии «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».
Франц Клинцевич надеется, что партия Зеленского попытается восстановить диалог с Россией.
— У нас есть такая надежда, и аналогичная надежда есть у народа, который голосовал. Но одно дело — надежда, другое дело — практические шаги, — отметил сенатор.
По его словам, действия украинских властей ограничены влиянием Запада, передает ФАН.
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