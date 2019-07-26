«Росконтроль» назвал самую лучшую марку «Дарницкого» хлеба
«Росконтроль» провел исследование, в котором участвовало несколько образцов одного из самых популярных сортов ржано-пшеничного хлеба среди россиян — «Дарницкого».
Специалисты изучили продукты марок «То, что надо!», «Щелково хлеб», «Каждый день», «Черемушки» и «Волжский пекарь».
Выяснилось, что четыре образца из пяти были изготовлены согласно установленным для «Дарницкого» хлеба нормам. Исключением стал образец бренда «Волжский пекарь» — его мякиш был слишком влажным. Отмечается, что продукт соответствовал ГОСТу другого сорта, что не является грубым нарушением и поводом для запрета дальнейшего изготовления и продажи продукции.
По итогам тестирования самую высокую оценку получил хлеб «То, что надо!». В его составе отсутствовали улучшители и консерванты. Помимо этого специалисты не обнаружили в образце пестициды и токсичные элементы.
Хлеб брендов «Щелково хлеб», «Каждый день» и «Черемушки» также соответствовали всем заявленным нормам «Дарницкого» сорта. Было отмечено, что у продукта марки «Каждый день» оказалась самая доступная цена.
По результатам исследования все образцы хлеба были рекомендованы специалистами к покупке, сообщается на официальном портале «Росконтроля».
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