Около 600 машино-мест в Зеленограде были выставлены на продажу властями
Власти Москвы выставили на торги порядка 600 машино-мест в Зеленограде. Об этом сообщает сайт столичного Департамента по конкурентной политике.
Машино-места можно будет приобрести в пяти паркингах. Площадь лотов варьируется от 10,7 до 24,2 квадратного метра.
— Для своевременного информирования москвичей запущена серия встреч, на которых расскажут, как выбрать и приобрести напрямую у города парковочное место около дома. Специалисты проконсультируют по всем вопросам и покажут машино-места, — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Геннадия Дегтева.
Необходимую информацию о покупке можно найти в разделе «Торги» на инвестиционном портале.
Как уточнил Дегтев, в настоящее время на открытые торги выставлено более тысячи машино-мест в различных районах столицы.
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