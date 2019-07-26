Эксперты рассказали, куда идут работать выпускники журфака
Институт Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов провел исследование рынка труда в сфере средств массовой информации.
Количество молодых специалистов, работающих в газетах, снизилось в 5,78 раза, в журналах - более чем в 3,2 раза. Это объясняется все большим распространением интернет-СМИ, снижение популярности подписки на газеты.
Эксперты также отмечают, что многие сотрудники печатных СМИ при смене работы выбирают смежную специальность и переквалифицируются в копирайтеров, PR- и SMM-специалистов.
По прогнозу специалистов, потребность в специалистах в сетевых интернет-изданиях России в 2019-2023 годах будет расти устойчивыми темпами — примерно на 15 процентов в год, сообщает argumenti.ru.
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