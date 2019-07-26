Многоуровневый паркинг на три тысячи мест появился в «Москва-Сити»
• 13:51 • 26 июля 2019
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Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
В Московском международном деловом центре «Москва-Сити» введен в эксплуатацию новый паркинг, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
По словам председателя ведомства Олега Антосенко, общая площадь наземно-подземного гаража превышает 157 тысяч квадратных метров и включает в себя пять подземных и четырнадцать наземных этажей. Офисы занимают только 12, 13 и 14 этаж, на остальных смогут парковаться одновременно 3148 машин.
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