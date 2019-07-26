Канделаки рассказала, что нужно делать жертвам домашнего насилия

Российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки опубликовала пост, в котором заявила о проблеме домашнего насилия в России. Она считает, что если партнер хотя бы раз поднял руку, ему нельзя давать второго шанса:

— Потакать насильнику, прощая его, — это открывать путь к новым побоям. После первого же случая нужно либо выйти в дверь к жизни, полной чувства собственного достоинства, либо закрыть ее перед лицом этого человека и вычеркнуть его из своей жизни, — сообщила она в своем Telegram-канале. Журналистка добавила, что насилие должно быть клеймом на человеке, который позволил себе жестокость в отношении женщины.

Она добавила, что женщинам не стоит романтизировать агрессию в свой адрес. По словам Канделаки, побои не имеют ничего общего с фильмом «Мистер и миссис Смит».

— В этих отношениях нет никаких стоп-слов, никакого равноправия — только унижение и животный страх, — считает Канделаки.

По ее словам, только формируя нулевую толерантность и адекватное законодательство, противодействующее физическому насилию, мы сможем поменять ситуацию для тех, кто не может чувствовать себя дома в безопасности.

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