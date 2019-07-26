«Прозрачный» паркинг построят в Царицыне
• 14:16 • 26 июля 2019
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Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал, что на юге столицы планируется возвести уникальный гаражный комплекс на 81 машино-место.
Двухэтажный объект на улице Бехтерева общей площадью 4500 квадратных метров удивит прозрачными фасадами и декоративными элементами.
— Архитекторы заменили обычные панели натяжными сетками с алюминиевыми рамками. Это выглядит интересно, необычно, а затраты минимальные, — приводит слова Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.
В здании разместятся не только парковочные места, но и автомойка.
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