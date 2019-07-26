Возбуждено второе дело по факту избиения ребенка в лагере под Хабаровском
Возбуждено второе уголовное дело по факту получения ребенком травм в палаточном лагере в Хабаровском крае. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает СУСК РФ по краю.
Напомним, что ранее прокуратура обнаружила в поселке Мирный под Хабаровском несанкционированный лагерь, где проходила смена «Спецназ дети» для детей 10–17 лет. 11-летний мальчик получил травмы. В связи с этим Следственный комитет возбудил дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящий момент лагерь, у которого, как выяснилось, не было разрешения на открытие смены, закрыли.
По версии следствия, ребенок пострадал в результате ссоры между подростками. На данный момент он в больнице.
Помимо прочего, правоохранителям удалось установить несовершеннолетних злоумышленников, причастных к побоям. Также проведен осмотр места преступления, конфискована документация. Об этом пишет РИА Новости.
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