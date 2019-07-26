Детеныши сетчатого питона родились в Московском зоопарке
Пять детенышей сетчатого питона появились на свет в Московском зоопарке. Об этом учреждение сообщило на своей странице в Facebook.
Отмечается, что пара питонов, у которой родилось потомство, живет в зоопарке с 1997 года. Детеныши у них появились уже во второй раз.
Самка отложила яйца в апреле. Вскоре после этого сотрудники зоопарка поместили яйца в специальный контейнер. Это было необходимо для того, чтобы позаботиться о здоровье матери, так как она уже немолода.
— 10 июля из яиц благополучно вышло пять молодых питонов. Новорожденные были 60-80 см в длину и весили 160-170 г, — отмечается в сообщении.
Сотрудники зоопарка добавили, что сетчатые питоны — довольно опасные змеи, поэтому они должны содержаться только в профильных учреждениях.
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