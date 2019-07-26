Фестиваль «Хвост? Нос? Пес!» пройдет в культурном центре «Вдохновение»
Жителей столицы пригласили присоединиться к благотворительному фестивалю «Хвост? Нос? Пес!», который пройдет в столичном культурном центре «Вдохновение». В рамках мероприятия каждый желающий сможет выбрать себе собаку из приюта.
Специально для новых хозяев организаторы подготовили корма и другие подарки. Кроме того, можно будет пройти консультацию зоопсихолога и ветеринара, а для животных будет доступна зона бесплатного груминга.
Гости фестиваля смогут посетить лекции по зоопсихологии, диетологии, уходу за собаками и их основным заболеваниям. Гостям расскажут о том, как правильно путешествовать с животными, а специально для профессиональных собаководов пройдет мастер-класс «Первичное тестирование собаки на наличие интереса к следовой работе», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Также в рамках мероприятия будут организованы квесты и викторины. Дети смогут посетить зону аквагрима. Каждый желающий сможет сделать пожертвование в приют или приобрести вещи, необходимые для содержащихся в нем животных.
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