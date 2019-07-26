Эксперт оценил предложенное послом Украины решение проблемы Донбасса
Силовой сценарий в отношении Донбасса невозможен. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин.
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко 26 июля предложил ввести представителей иностранных вооруженных формирований в ДНР и ЛНР. Таким образом, он выступает за «хорватский сценарий» в отношении Донбасса.
По его мнению, этот способ поможет Украине разоружить ополченцев самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Напомним, что власти Хорватии в 1995 году применили подобный сценарий в отношении самопровозглашенной Республики Сербская Краина. В ходе операции «Буря» около 200 тысяч хорватских военнослужащих за 84 часа захватили все территории, которые находились под контролем сербов, передает Newinform.
Борис Рожин не поддержал подобную идею, отметив, что власти Украины должны соблюдать минские договоренности и продолжать переговоры.
— Эти заявления являются отголоском той политики, которая проводилась при Порошенко. С этим человеком, скорее всего, мы скоро попрощаемся, особенно после данного заявления, — отметил эксперт в комментарии ФАН.
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