Мужчину с 250 граммами наркотиков задержали на автовокзале «Северные ворота»
В Москве жителя Санкт-Петербурга задержали на автовокзале «Северные ворота». Мужчина пытался провезти 250 грамм героина.
Пакет с порошком обнаружили у задержанного во время досмотра. На вопрос о происхождении вещества он хотел ответить шуткой, после чего постарался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов Ховринского района столицы.
Проведенная экспертиза показала, что в изъятом пакете содержался героин.
Представители УВД по САО Москвы поблагодарили сотрудников службы транспортной безопасности, которые помешали транспортировке наркотических веществ в особо крупном размере.
Задержанный житель Санкт-Петербурга направлялся в Ярославль, уточняет агентство городских новостей «Москва».
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