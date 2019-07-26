Движение по ряду улиц в районе стадиона «Лужники» перекроют из-за концерта
• 17:13 • 26 июля 2019
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Полное перекрытие на указанных участках будет действовать с 22:00 до окончания мероприятия
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Движение автомобилей в районе стадиона «Лужники» будет временно перекрыто 29 июля. Это связано с проведением концерта. Соответствующую информацию предоставили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
Согласно имеющейся информации, временные меры коснутся четырех участков. Это улицы 3-я Фрунзенская от улицы Доватора до улицы Ефремова, Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой, 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора, а также Проектируемый проезд № 2309 от Хамовнического Вала до улицы 3-ей Фрунзенской.
Полное перекрытие на указанных участках будет действовать с 22:00 до окончания мероприятия.
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