Интерпол доставил украинца в Москву по делу об убийстве главы управления МВД
• 17:32 • 26 июля 2019
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Мужчину задержали в Варшаве 23 июля 2018 года. После этого российская сторона подала прошение о его выдаче
Фото: сайт Следственного комитета РФ
Сотрудники НЦБ Интерпола и ФСИН России 26 июля доставили в Москву Юрия Гуйву. Он обвиняется в причастности к организации и убийству руководителя ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России».
Мужчину доставили в столицу из Варшавы.
Как рассказала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на Гуйву возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия».
Ее слова передает агентство городских новостей «Москва».
Юрия Гуйву задержали в Варшаве 23 июля 2018 года. После этого российская сторона подала прошение о его выдаче.
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