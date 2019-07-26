МОЭК ввела новую функцию в Едином личном кабинете
Московская объединенная энергетическая компания внедрила новую функцию в Единый личный кабинет. Она позволит потребителю быстро решать вопросы использования коммерческих приборов учета теплоэнергии и горячей воды.
Клиенты компании теперь получат возможность через ЕЛК подавать заявки на ввод счетчиков в эксплуатацию и вызов проверяющего представителя, а также отслеживать статус запросов онлайн.
Более того, сервис в дальнейшем сформирует электронный архив документов по каждому счетчику. Это позволит потребителям не предоставлять все бумаги в ведомство и оперативно восстанавливать их в случае утери.
С тех пор как система Единого личного кабинета начала функционировать, там зарегистрировались почти 40 процентов клиентов МОЭК. Около четверти пользуются сервисом при решении различных вопросов с компанией, говорится на официальном сайте.
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