Столичные власти опровергли падение дерева на мать с коляской
Префектура Северо-Восточного административного округа столицы не подтвердила ранее опубликованную в СМИ информацию о падении дерева на женщину с коляской. Согласно сообщению пресс-службы префектуры, женщина потеряла равновесие и упала по причине испуга.
Инцидент произошел в районе дома 8 на улице Рудневой.
— Проходившая мимо женщина с коляской, увидев опасно наклоняющийся ствол дерева, испугалась и в состоянии испуга, потеряв равновесие, упала, — указано в сообщении пресс-службы.
В результате произошедшего находившийся в коляске ребенок не пострадал. На место инцидента оперативно прибыли бригада скорой помощи и сотрудники полиции. На данный момент дерево распиливают на части, впоследствии его вывезут, передает РИА Новости.
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