Ученые рассказали, как по бедрам женщины определить состояние ее здоровья
Исследователи из России вместе с экспертами из Азии и Европы установили, что по бедрам женщины можно определить состояние ее здоровья.
Учены отобрали 3000 тысячи женщин и долгое время вели наблюдение за их здоровьем. Все они обладали нормальными показателями веса — от 50 до 79 килограммов.
Специалисты выяснили, что обладательницы пышных бюстов подвергались большему риску сердечно-сосудистых заболеваний, а женщины с пышными бедрами — меньшему. Также ученые установили, что воспалительные заболевания у женщин можно значительно снизить с помощью жировых отложений. Кроме того, с помощью жира на бедрах можно избавиться от закупоривания артерий. Он впитывает в себя вещества, которые опасны для организма.
По словам исследователей, женщины, которые страдают полнотой в верхней части тела имеют повышенный инсулин и холестерин. Ученые утверждают, что опасными для женского здоровья являются узкие бедра. Результаты этого исследования были опубликованы порталом European Heart Journal.
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