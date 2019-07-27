Сергей Шнуров поделился романтичным видео с молодой женой
• 02:11 • 27 июля 2019
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Сергей Шнуров осенью 2018 года женился в четвертый раз
Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"
Лидер группы «Ленинград» поделился с поклонниками видео, на котором отдыхает на пляже, а его молодая супруга гладит его по лицу, пока он загорает, сообщает издание «7дней».
Пара выглядит очень счастливой. Поклонники порадовались за кумира, что в его отношениях царит любовь и гармония.
Музыкант женился в четвертый раз осенью 2018 года. Его новой избранницей стала 27-летняя дочь предпринимателя из Екатеринбурга, выпускница МГУ и Лондонской школы искусств Ольга Абрамова. После свадьбы Сергей Шнуров писал, что изменился, превратившись в настоящего семьянина. Артист бросил пить и начал вести здоровый образ жизни.
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