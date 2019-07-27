Посол Евросоюза заявил о сложившемся «ужасном» имидже Украины

У Украины сложился ужасный имидж, но не стоит ассоциировать эту страну исключительно с негативными вещами. Такое заявление сделал посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли в интервью изданию «Европейская правда».

— У Украины сейчас ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции, — сказал Хьюг Мингарелли.

По его словам, Украина на самом деле намного привлекательнее.

Он добавил, что украинской власти нужно сконцентрироваться на земельной реформе, продолжении децентрализации, рынке энергетики и реформе правоохранительных органов.

Ранее европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем во время встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом сообщила, что Евросоюз надеется на продолжение Украиной курса реформ, которые уже приносят результат.

Глава комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер также отметил, что ожидает от новой Верховной рады реализации реформ без «затягивания и увиливаний».

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