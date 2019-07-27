Исследователи выяснили, как эффективнее запоминать информацию
Исследователи из США из университета Южной Калифорнии установили, что быстрее и лучше информация запоминается на пустой желудок.
По мнению американских ученых, все дело в специальном «гормоне голода» под названием грелин. Он возникает в ЖКТ и направляется оттуда в гипофиз, запускает синтез соматотропина, который возбуждает аппетит. Также благодаря кишечному ответвлению блуждающего нерва данный гормон воздействует на память.
К таким выводам специалисты пришли после проведения эксперимента на мышах. Те грызуны, которые оказались менее чувствительны к грелину, стали испытывать проблемы с эпизодической памятью. Поэтому ученые считают, что запоминать новые сведения следует на голодный желудок, когда повышается объем грелина в организме, сообщает MedicalXpress.
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